Diretta Atalanta-Napoli ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - E' un Napoli reduce da due vittorie consecutive quello che si presenta al Gewiss Stadium per il match della 31ª giornata di serie A contro l'Atalanta. Un match che negli ultimi tempi è stato sempre ostico per i partenopei, che hanno perso negli ultimi tre scontri diretti: due in campionato (vittoria di Gasperini al Maradona a dicembre per 3-2 e a Bergamo nello scorso febbraio per 4-2) e uno in Coppa Italia ( 3-1 dei nerazzurri nella semifinale di ritorno dell'anno scorso). L'Atalanta ha segnato in 19 delle ultime 21 partite disputate contro i partenopei in Serie A, e il pari manca a Bergamo da sei scontri: tre vittorie dei padroni di casa, altrettante degli azzurri. Le due squadre si sono affrontate 50 volte in Serie A in casa dei lombardi, con un bilancio favorevole a questi ultimi con 22 vittorie, 18 pareggi e 10 successi esterni dei campani. Pesano sulle scelte di Spalletti le assenze di Rrahmani e Osimhen per squalifica: il Napoli in questo campionato ha vinto il 70% delle partite in cui ha giocato l'attaccante nigeriano (14/20), mentre ha ottenuto solo il 50% dei successi nelle gare senza di lui (5/10); la media punti scende da 2.3 a 1.7.