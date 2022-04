Il Napoli vince, De Laurentiis twitta: “Vittoria di tenacia”

Ci sono partite che meritano più di altre. E quella che il Napoli ha vinto a Bergamo con l' Atalanta si merita i complimenti di Aurelio De Laurentiis , in persona. Il presidente azzurro, pochi istanti dopo il fischio finale di Di Bello al Gewiss Stadium, ha infatti usato il suo profilo di Twitter per complimentarsi con la squadra, che momentaneamente si è anche portata al primo posto in classifica a pari merito con il Milan .

De Laurentiis: “Bravissimi tutti”

Evidentemente davanti alla televisione a soffrire con il suo Napoli, Adl ha potuto esternare tutta la sua gioia al fischio finale dell'arbitro. E lo ha fatto con poche, ma significative parole, sottolineando che vincere a Bergamo non è da tutti, contro quella squadra di Gasperini che all'andata violò l'impianto partenopeo con il punteggio di 3-2. “Grande vittoria, di cuore e di tenacia. Bravissimi tutti! Forza Napoli Sempre”. Quella di oggi per De Laurentiis potrebbe essere una doppia festa se il Bari otterrà matematicamente la promozione in serie B. Dunque, una giornata da ricordare, per il produttore cinematografico.