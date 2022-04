Cori contro Koulibaly e Anguissa: la Procura Federale chiede supplemento d'indagini

È arrivata la decisione del Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito al brutto episodio dei cori razzisti da parte di alcuni sostenitori della curva nord del Gewiss Stadium di Bergamo in occasione di Atalanta-Napoli , gara della 31a giornata vinta 3-1 dalla squadra di Spalletti.

Come si legge nel comuniucato ufficiale diramato dalla Lega Serie A, i cori, rivolti a Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa , sono stati "segnalati dai collaboratori della Procura Federale" che ha disposto "un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della società Atalanta per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'ordine pubblico".

Atalanta-Napoli, la solidarietà di De Roon a Koulibaly

Il Giudice vuole quindi capire meglio quanto in concreto l'Atalanta si sia adoperata per dissociarsi da quanto avvenuto all'interno dello stadio, variabile fondamentale per parametrare le eventuali sanzioni a carico del club nerazzurro. Nella giornata di lunedì, intanto, Marteen De Roon, uno dei leader dello spogliatoio della Dea, si era dissociato da quanto avvenuto attraverso un post social nel quale l'olandese aveva preso le difese di Koulibaly e che era giunto poche ore dopo l'immediata dissociazione del sindaco della città, Giorgio Gori.