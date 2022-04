Napoli verso la Fiorentina: nuovo stop per Malcuit

Continua la preparazione del Napoli in vista del prossimo impegno di Serie A , in cui affronterà la Fiorentina domenica alle 15 al Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata questa mattina all'SSC Napoli Konami Training Center per svolgere la sessione di allenamento.

Napoli, esercizi sulla tattica

Dopo una fase di attivazione muscolare e 'torello', il gruppo si è concentrato sull'esercitazione tattica, per poi passare ad una partita a campo ridotto. Per quanto riguarda il capitolo infortunati, Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto un allenamento personalizzato in campo e stanno man mano smaltendo i problemi avuti. Malcuit ha invece lavorato in palestra, a causa di un sovraccarico alla gamba destra.

Napoli, le condizioni di Osimhen

Sembra essere rientrato l'allarme Osimhen, dopo il fastidio muscolare avvertito nella giornata di ieri. Gli esami strumentali eseguiti in mattinata hanno dato esito negativo, escludendo lesioni muscolari. L'attaccante nigeriano ha quindi svolto un lavoro personalizzato diviso tra palestra e campo. Spalletti spera quindi di poter avere a disposizione il calciatore per la gara contro la Fiorentina, in cui Osimhen verrà anche premiato dalla EA Sports come miglior giocatore del mese di marzo dalla Serie A.