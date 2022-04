Napoli, sospiro di sollievo per Osimhen: "Escluse lesioni muscolari"

Il Napoli tira un sospiro di sollievo per Victor Osimhen dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società azzurra: "Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo".