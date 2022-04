Napoli, Rrahmani non si allena ma nessun allarme: con la Fiorentina ci sarà

Allenamento per il Napoli questa mattina alla vigilia della sfida del Maradona contro la Fiorentina. Partita in programma alle 15. Dall'SSC Konami Training Center non sono arrivate buone notizie per Luciano Spalletti in vista della Viola. Ha saltato infatti l'allenamento il difensore Rrahmani a causa di un leggero stato influenzale, c'è stata però subito dopo la rassicurazione: "Non ha l'influenza. Comunicato? E' un leggero stato influenzale. E' disponibile, è una precauzione quella che ci siamo presi ed ora vediamo come si sviluppa. E' meno facile che l'abbia presa se sta fuori anziché dentro l'allenamento. Ad oggi è convocabile"