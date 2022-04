Cagni si sbilancia: “Napoli ha rosa e calendario migliori”

Gigi Cagni ha analizzato il rush finale del campionato, facendo anche il suo pronostico su chi potrebbe alzare al cielo la coppa dello scudetto 2021-2022. Ha parlato a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia, soffermandosi naturalmente proprio sulla squadra partenopea e partendo con considerazioni sull'ultima uscita contro la Fiorentina , finita 3-2 per i viola, allo stadio Maradona quasi una settimana fa.

Cagni: “Con la Fiorentina, il Napoli ha sbagliato partita”

E' una strigliata quella di Cagni al Napoli, relativamente al pomeriggio contro la squadra toscana: “Il Napoli ha sbagliato la partita, anche per merito di Italiano e della Fiorentina, ma non c'è niente di perduto e da queste sconfitte si può migliorare. Il Napoli aveva la miglior difesa, ma quando prendi tre gol è evidente che qualcosa non ha funzionato e su questo dovrà lavorare Spalletti. Se incontri una squadra che ha ritmo e tu no, anche se hai più qualità, vai in difficoltà".

Cagni: “Napoli ha tante alternative in attacco”

Non c'è niente di perduto, tanto che Cagni vede proprio il Napoli come favorito in questo appassionante finale di campionato: “Spalletti ha più armi in attacco, con varie alternative e giocatori di qualità soprattutto, se ritrova equilibrio in fase difensiva. Il calendario da qui alla fine è migliore per Milan e Napoli rispetto all'Inter”.