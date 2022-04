Napoli-Roma, i convocati di Spalletti: Ospina out per influenza

NAPOLI - Luciano Spalletti ha convocato 24 giocatori in vista della partitissima del suo Napoli, stasera alle 19, contro la Roma di Mourinho. Ancora indisponibile, tra gli azzurri, Di Lorenzo, reduce dall'infortunio al ginocchio patito in nazionale. Rientrano invece Malcuit, Ounas e Petagna. Il portiere Ospina, inizialmente convocato, ha dato forfait per un'influenza. Al posto del colombiano è stato chiamato il polacco Hubert Idasiak, portiere della Primavera: "David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali - fa sapere il Napoli - il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak".