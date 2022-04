Lavezzi, messaggio d'amore per Napoli: like di Cavani e Hamsik

" Napoli nel mio cuore". E' il messaggio d'amore rilanciato da Ezequiel Lavezzi , sul proprio profilo Instagram ufficiale, alla sua ex squadra, con cui ha realizzato 48 reti complessive in 188 presenze tra il 2007 e il 2012.

Napoli-Lavezzi: amore e nostalgia sui social

Un messaggio corredato da un cuore azzurro e dall'hashtag #tbt, acronimo dell'espressione inglese "throwback thursday", abitudine social di condividere - al giovedì - i bei ricordi del passato. E, nel caso del Pocho, di dolci memorie nella città partenopea, ce ne sono a bizzeffe, tanto da aittirare anche i like degli ex compagni Edinson Cavani e Marek Hamsik. La foto del messaggio è un'esultanza (relativa al gol d'apertura nella vittoria per 2-0 contro l'Udinese al "San Paolo" del 26 ottobre 2011) di spalle, con gli indici rivolti al cielo con indosso la maglia numero 22.

Napoli: il "throwback thursday" del Pocho Lavezzi

Un messaggio d'amore giunto in un momento particolarmente delicato per il Napoli dopo le ultime due sfide contro Fiorentina e Roma in cui l'esito complessivo, in ottica Scudetto, è stato decisamente negativo: appena un punto conquistato, nel beffardo 1-1 coi giallorossi materializzatosi al 91' per mano di Stephan El Shaarawy. L'ex attaccante argentino classe 1985, ritiratosi nel 2019 dopo l'ultima esperienza in Cina all'Hebei e che in maglia azzurra vanta la conquista della Coppa Italia 2011-2012 agli ordini di Walter Mazzarri (2-0 alla Juventus), si augura che la band di Luciano Spalletti possa ancora riscrivere la storia della Serie A 2021-2022 nelle ultime cinque giornate di campionato.