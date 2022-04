Napoli, effetto Maradona: supporto o freno?

Ho visto Maradona. Si percepiva davvero, non solo nei canti dello stadio o nelle statue o nei murales. Era dovunque, non dovevi nemmeno cercarlo. Già dentro al tunnel, soffocato dagli scarichi delle auto strombazzanti in fila, che scende dalla tangenziale: un signore temerario vendeva nel traffico le sciarpe dedicate a Diego. Non al Napoli: a Diego. Altri passi in avanti, lenti, confusi, e ancora il Diez offerto a 5 euro. Lo spirito aleggiava, profumava l’ambiente. Dentro poi, prima che cominciasse la partita contro la Roma, l’altoparlante diffondeva le note della canzone resa famosa dal docufilm di Kusturica: y todo el pueblo cantò, Marado’ Marado’. Con i quarantamila tifosi che ritmavano, gridavano, omaggiavano. Tutto per il Mito, non per il Napoli. Perché in fondo non è possibile distinguere l’uno dall’altro.