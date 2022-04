Napoli: assente Zanoli per gastroenterite, recuperato Ospina

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castelvolturno, all'Ssc Konami Training Center, per continuare a preparare la trasferta di Empoli e confermare di essere la migliore squadra in trasferta di questo campionato. Si gioca alle 15 per la 34esima giornata di A. Gli azzurri sono reduci da un pareggio e una sconfitta al Maradona, l'obiettivo è ripartire per sperare ancora nello scudetto e consolidare la posizione Champions. Sono diversi però i dubbi di formazione per Luciano Spalletti , che dovrà valutare lo stato fisico di diversi giocatori tra vecchi e nuovi infortunati.

Napoli: per Di Lorenzo piscina e palestra

Il Napoli, dopo una prima fase di attivazione e torello, oggi ha svolto lavoro tattico e poi si è esercitato sui calci piazzati che, spesso, risolvono le partite bloccate. Di Lorenzo non è ancora recuperato, ha fatto solo piscina e palestra. La buona notizia è il pieno recupero del portiere Ospina, che ha svolto l'intera seduta in gruppo e che si candida dunque per una maglia da titolare al posto di Meret. Dopo il problema di ieri, Elmas ha fatto personalizzato in palestra e campo, per Lobotka invece solo terapie a palestra. Ghoulam non si è allenato per sovraccarico. Zanoli, infine, non ha svolto la sessione di allenamento a causa di gastroenterite e a questo punto è in forte dubbio per domani.