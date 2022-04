Napoli in Val di Sole: ritiro a Dimaro dal 9 al 19 luglio

Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: il Napoli, per l'undicesimo anno consecutivo, inizierà la sta stagione in Trentino. Appuntamento dal 9 al 19 luglio nella località di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Gli azzurri di Spalletti raggiungeranno il ritiro già nella serata dell'8 luglio, per iniziare poi la preparazione in vista della nuova stagione la mattina del 9 sul campo di Carciato. Il pomeriggio del 19 luglio la squadra del presidente De Laurentiis lascerà Dimaro dopo l'ultimo allenamento al mattino. Si prevede un bagno di folla come accade ogni anno in questa occasione, con tanti tifosi che scelgono questa località per le vacanze proprio per continuare a seguire il Napoli.