Pavarese: “Al Napoli manca un ex in società, servirebbe Bruscolotti”

NAPOLI - Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il dirigente Gigi Pavarese. Nel dettaglio le sue parole:

“Non so se quelle in casa azzurra sono cene riconciliative, però il Napoli avrebbe fatto bene a specificare che il Napoli usufruiva anche del servizio gratuito offerto dalla Regione Campania relativo al Sostegno psicologico alle famiglie fragili. Rendendo pubbliche certe cose, si è mancato di rispetto nei confronti di Giuntoli e di tutti. La grande carenza è non aver creato un centro sportivo di proprietà. Ferlaino è sempre stato avanti, aveva previsto tutto quanto quando si affacciò alle tv private. La gestione familiare di De Laurentiis con lui a capo ha prodotto tante cose buone, la negatività viene in questa mancanza di filtro con la squadra. In molti casi la presenza di un ex calciatore di grande personalità, rappresentativo potrebbe far bene. Uno dallo spessore di Bruscolotti, se accettasse di curare questi rapporti, sarebbe un punto di riferimento anche per la tifoseria e toglierebbe un sacco di problemi alla famiglia De Laurentiis”.