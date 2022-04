Dalla Nigeria: "Il Napoli e i veti a Osimhen, niente discoteca e niente shopping"

Il ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis al Napoli dopo la clamorosa rimonta subita a Empoli è durato solo poche ore. Smaltita la delusione e la rabbia per il tracollo del “Castellani”, il presidente azzurro ha revocato il provvedimento limitandosi a “vigilare” sulle sessioni di allenamento quotidiane che la squadra di Luciano Spalletti sosterrà presso il centro sportivo di Castelvolturno prima della partita di domenica contro il Sassuolo .

Certo lo sconcerto per le modalità del ko contro la formazione di Aurelio Andreazzoli resta e in attesa di capire quale sarà al termine della stagione il futuro di Spalletti, che è stato comunque confermato almeno a parole da De Laurentiis , tra i giocatori finiti “nel mirino” della società c’è soprattutto Victor Osimhen .

Secondo quanto riportato da 'Sporting Sun', il quotidiano più popolare della Nigeria e tra i più famosi d’Africa, la società avrebbe anzi deciso di mettere sotto controllo Osimhen, arrivando addirittura a vietargli alcune attività extra calcio relative alla vita quotidiana, come andare a fare shopping o recarsi in discoteca , oltre che frequentare i social networks .

Napoli, Osimhen nel mirino della Premier League

L’attaccante nigeriano, osannato fino a 40 giorni fa dopo la doppietta contro l’Udinese, è poi stato travolto dalla flessione subita dalla squadra: dopo aver saltato la trasferta di Bergamo per squalifica, il numero 9 azzurro ha segnato un gol inutile alla Fiorentina e steccato come i compagni sul campo dell’Empoli, risultando anzi tra i più nervosi di fronte alla contestazione dei tifosi a fine partita. Il tutto a un mese dalla fine della stagione e dal via del mercato, che potrebbe vedere Osimhen tra i giocatori più ambiti della rosa del Napoli, con offerte particolarmente allettanti che potrebbero arrivare dalla Premier League.