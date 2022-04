Marrucco: “Uno come Zola al Napoli servirebbe. Dove? Come dg”

Fulvio Marrucco , agente sportivo, a Radio Kiss Kiss Napoli, lancia una candidatura a sorpresa per il Napoli del futuro. Un uomo che questa maglia l'ha vestita, che con questa maglia ha anche vinto uno scudetto. E che a suo tempo aveva fatto pensare ai tifosi di poter essere il successore di un certo Diego Armando Maradona . Da cui qualche trucco del mestiere aveva sicuramente imparato. Le strade poi si sono divise, ma chissà che la proposta di Marrucco ora non possa essere presa in considerazione da Aurelio De Laurentiis .

Marrucco: “Chiunque proponesse a Zola un progetto farebbe un buonissimo affare”

Eccola, allora, la candidatura di Marrucco, che oltre a essere agente sportivo è anche un grande tifoso napoletano: “Zola al Napoli come direttore generale? Sarebbe una gioia incredibile, un personaggio di caratura mondiale. Non stiamo proponendo nulla, ma qualsiasi società proponesse un progetto a Zola farebbe un buonissimo affare". Al momento, una suggestione e nulla più. Zola potrebbe avere un po' il ruolo che ha Paolo Maldini al Milan. E attenzione perché oggi De Laurentiis ha parlato dei rossoneri proprio come di un modello da seguire. Zola, a Napoli, ha vinto lo scudetto del 1990, di cui proprio oggi cade il 32esimo anniversario. Marrucco ha lanciato anche una piccola stilettata a Luciano Spalletti: “E' stato testardo. Avere Mertens e Demme e non utilizzarli è stato un delitto. Occasione scudetto buttata”.