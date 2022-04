Trabzonspor campione di Turchia dopo 38 anni: festeggia anche Hamsik

Süper Lig, per la prima volta dopo 22 anni il titolo esce da Istanbul

Si tratta di un successo storico non solo perché i rossoblù di Trebisonda, campioni nazionali per la settima volta, non conquistavano il titolo da ben 38 anni, ma perché era dal trionfo del Bursaspor nel 2010 che a trionfare non era una squadra di una città diversa da Istanbul. Proprio a quegli anni, tra l’altro, tra il 2007 e il 2011, si era registrato il precedente poker di squadre diverse a vincere il titolo: Galatasaray, Besiktas, appunto Bursaspor e Fenerbahce.

Trabzonspor campione: da Hamsik a Gervinho, la festa degli "ex italiani"

Grande festa quindi per i tifosi della squadra allenata da Abdullah Avci, nella quale militano diverse vecchie conoscenze della Serie A. Su tutte Marek Hamsik, che a 34 anni e a tre dopo l’addio al Napoli riesce a conquistare il primo titolo nazionale della propria carriera. Con lo slovacco anche l’ex di Roma e Parma Gervinho, vittima però di un grave infortunio al ginocchio a ottobre, l’ex di Roma e Torino Bruno Peres, l’ex fiorentino Vitor Hugo e l’ex attaccante di Atalanta e Parma Andreas Cornelius, addirittura capocannoniere del torneo, oltre al difensore belga Stefano Denwsil, ancora di proprietà del Bologna che lo ha ceduto al Trabzonspor all’inizio della stagione.