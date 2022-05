Napoli, il ricordo della quinta Coppa Italia condiviso sui social

Napoli: il dolce ricordo della quinta Coppa Italia, vinta con la Fiorentina nel 2014

Il club non ha mancato di ricordarlo sui social, con una foto relativa al trionfo, a quella coppa sollevata dall'allora capitano Marek Hamsik. Era il Napoli di Rafa Benitez: quella sera, dopo l'uno-due all'11' e al 17' di Lorenzo Insigne, la Viola aveva risposto al 28' con Juan Manuel Vargas. Il tris partenopeo era poi arrivato in pieno recupero, al 92', con Dries Mertens.

Napoli: a segno, quella sera, Insigne e Mertens

Due bandiere, Insigne e Mertens, che hanno scritto la storia contemporanea del Napoli. Sicuramente, per il primo, si tratta dell'ultima stagione in maglia azzurra, prima di trasferirsi in Canada e in Mls con la maglia del Toronto. Per quanto riguarda il belga, invece (autore di due reti nell'ultimo match contro il Sassuolo), il rinnovo di contratto potrebbe essere presto ufficializzato.