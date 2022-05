Il Napoli prepara la trasferta col Torino: lavoro di prevenzione per Ghoulam e Rrahmani

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, preparano il match in trasferta contro il Torino di Ivan Juric - tra le squadre più in forma del momento con tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei gare) in programma sabato, con fischio d'inizio alle 15, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.