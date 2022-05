"Happy birthday, Dries!". Gli auguri social del Napoli per i 35 anni di Mertens

"Happy birthday, Dries". Il Napoli fa gli auguri via social al suo Dries Mertens , ormai detto 'Ciro', per i suoi 35 anni. Un messaggio semplice e affettuoso con un'immagine contenente tre scatti: due con la maglia numero 14 del Napoli e una da bambino.

Napoli: "Happy birthday, Dries Mertens!"

L'attaccante belga, autore di 148 gol in 394 partite con la maglia azzurra, è ancora alle prese col rinnovo di controtto che, ad ogni buon conto, non dovrebbe tardare ad arrivare. Il classe '97 di Leuven, ancora euforico per la recente nascita del figlio Ciro Romeo, potrebbe ufficializzare entro fine mesi la sua permanenza al Napoli, che dura ormai dal 2013.

Napoli, Mertens: prossimo rinnovo meritato, numeri top

L'opzione di prolungamento sarebbe da un anno dopo gli ottimi numeri messi in fila nella stagione che si appresta a chiudere. Dal punto di vista personale, Mertens - che ha subito trovato grande feeling con Luciano Spalletti - ha realizzato 13 reti complessive, di cui 11 in campionato. Niente male per uno che, all'ombra di Victor Osimhen, sarebbe partito da comprimario. Ma che, invece, si è sempre fatto trovare pronto senza mai tradire i numeri della sua carta d'identità.