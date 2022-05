Ancelotti e la maglietta chiesta a Salah in quel Napoli-Liverpool 1-0...

Era il 3 ottobre 2018, una delle date della storia recente che i tifosi partenopei portano ancora nel cuore: al 90' di Napoli-Liverpool , seconda giornata del girone C di Champions League 2018-2019, la formazione allora guidata da Carlo Ancelotti , vince 1-0 grazie a una prova perfetta e al guizzo in extremis di Lorenzo Insigne su incursione di José Maria Callejon .

Ancelotti-Salah: quella maglietta chiesta nella notte magica di Napoli

Nel tripudio generale del "Maradona" (allora ancora semplicemete "San Paolo"), il tecnico di Reggiolo si dirige verso Mohamed Salah, deluso per la sconfitta. Ben presto il volto dell'egiziano passa da corrucciato a lusingato per la richiesta a sorpresa che gli viene avanzata dallo stesso Ancelotti: "Mo, mi daresti la tua maglietta?". Salah, ovviamente, non si sottrasse alla richiesta, che celava la profonda stima di Carletto nei confronti dell'asso dei Reds.

Ancelotti-Salah ancora di fronte in Champions. Questa volta in finale

I due non si sono mai incrociati ma, da quella serata, anche Salah ha sempre un occhino di riguardo per Ancelotti (nonostante quest'ultimo, nel frattempo, ha pure vestito i panni dell'allenatore dell'Everton, arcirivale dei Reds). Tanto che, al termine della recente vittoria contro il Villarreal, l'ex talento cristallino di Chelsea, Fiorentina e Roma abbia espressamente dichiarato che gli sarebbe piaciuto affrontare, nella finale di Champions appena conquistata, proprio il "Real Madrid di Carlo Ancelotti". Detto fatto. E sarà un nuovo tributo alzato di questa incredibile edizione della Coppa dalle grandi orecchie".