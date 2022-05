Napoli, occhi su Bernardeschi: occasione da svincolato

NAPOLI - Un quarto centrale, un altro esterno, un attaccante qualora partisse Osimhen : è folta, e potrebbe allungarsi, vincolata alle eventuali cessioni, la lista degli acquisti per la prossima estate. Tanti nomi, diverse opzioni, qualche contatto avviato, altri diventati affari come Kvaratskhelia . Il georgiano è un investimento dal quale anche Spalletti si aspetta tanto, ma l'idea della società è quella di acquistare un altro esterno, stavolta a destra, per completare il gioco delle coppie.

Attacco

Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un'opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus. In attacco i movimenti saranno diversi: se Osimhen dovesse partire, c'è la Premier League ad inseguirlo, le opzioni sono numerose, da Scamacca (16 gol in campionato) a Broja del Chelsea, 20 anni, ora in prestito al Southampton. Tuchel ha già chiarito che farà ritiro coi Blues e poi si deciderà se cederlo o tenerlo. In bilico anche la posizione di Petagna, piace Arnautovic del Bologna (ma ha già 33 anni e ingaggio alto) e la stellina ceca Adam Hlozek, 19 anni, dello Sparta Praga. Costa 20 milioni. In lista anche Beto dell'Udinese.

Quarto centrale

Tuanzebe tornerà al Manchester United, per il ruolo di quarto centrale l'Atalanta fa muro per Palomino, si segue il norvegese Ostigard del Genoa. Sulla sinistra prosegue la trattativa per Mathias Olivera, c'è da tempo l'accordo col giocatore ma il Napoli ha già fatto sapere al Getafe che non è disposto a pagare la clausola da 20 milioni. Le alternative sono Parisi dell'Empoli e, soprattutto, il 22enne Wijndal dell'Az. Occhi su Barak del Verona e Svanberg del Bologna a centrocampo.