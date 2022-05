Incidenti Spezia-Napoli: 4 feriti, cosa rischiano le due squadre

Quattro i feriti per i tafferugli avvenuti ieri pomeriggio allo stadio Picco durante Spezia-Napoli. Oltre a molti steward che si sono fatti medicare allo stadio. Tra i feriti, c'è un napoletano che rischia di perdere alcune dita: avrebbe tentato di rilanciare un petardo che però gli è esploso in mano. Sono in corso le indagini sulla presenza di alcuni ultras del Marsiglia, nemici storici di quelli del Napoli, che potrebbero aver dato manforte ai più caldi tifosi spezzini. In questo caso, si parlerebbe di premeditazione, un'imboscata preparata ai fan napoletani.