Napoli, Di Lello: "Follia differenziare discriminazione razziale e territoriale"

Di Lello: "Bisogna avere il coraggio di aumentare i Daspo"

"Con tutti gli strumenti che oggi ci sono a disposizione, posti numerati e telecamere, bisogna avere la forza di aumentare il Daspo. Tre o cinque anni non bastano, meritano di restare per sempre fuori dagli stadi italiani, se la società non fa quello che è giusto fare bisogna immaginare delle sanzioni più gravi. Ci sono 2 o 3 uomini della federcalcio sul posto per controllare quello che succede che a fine gara fanno una relazione in merito ai comportamenti delle tifoserie. Se gli ispettori della procura valuteranno i tifosi del Napoli colpevoli, è ipotizzabile anche una multa per il Napoli. Ci vuole una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti”.