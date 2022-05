Agente Cavani: "Napoli? Nessuno ci ha chiamato, sarebbe felice di tornare"

Dopo essere andato a parametro zero col Manchester United, il nome di Edinson Cavani è di certo uno dei più caldi sul mercato dell'estate. Ancora una volta il Matador ha in mano il proprio destino e dovrà scegliere, nelle prossime settimane, quale sarà la destinazione per la prossima stagione, con diverse opzioni che arrivano dall'Italia. Dopo la suggestione Salernitana , con Iervolino che ha confermato di sognare l'arrivo della punta ex Palermo e Psg, da Napoli sono i tifosi che sognano il clamoroso ritorno dell'uruguaiano.

Agente Cavani: "Nessuno ci ha contattati"

Al momento, però, quello del ritorno di Edinson Cavani al Napoli è pura suggestione. Infatti nessuno della società partenopea avrebbe realmente sondato il terreno per arrivare all'ex 7 azzurro, ma c'è la consapevolezza di un colpo da novanta da poter piazzare in qualsiasi momento. L'attaccante, infatti, vedrebbe il ritorno a Napoli come cosa gradita, come rivelato dallo stesso agente. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador, ha infatti svelato: "Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare".

Cavani e il Napoli, amore e gol

In maglia azzurra dal 2010 al 2013, Edinson Cavani è uno degli attaccanti che nell'ultimo decennio ha saputo far innamorare i tifosi del Napoli a suon di giocate e gol. Autore di 104 reti in 138 presenze tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia, il Matador ha anche vinto la classifica cannonieri di A nella stagione 2012-2013. Acquistato per 17 milioni dal Palermo, l'operazione Cavani è valsa quasi 50 milioni di profitto al Napoli che lo ha rivenduto al Paris Saint-Germain a 66 milioni nel 2013.