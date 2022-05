Renica e il malcontento dei tifosi: “Mai visto tanto disinteresse per il Napoli”

Renica: “Napoli è una piazza difficile per tutti”

Alessandro Renica è preoccupato per il disinteresse nei confronti del Napoli che si respira in città: “Bisogna riflettere se c'è malcontento. Napoli è una piazza difficile per tutti, ma non ho mai visto così poco interesse a Napoli in tutti questi anni”. Cambia la situazione spostandosi altrove: “C'è grande passione in giro per l'Italia, anche fuori. Sono stato da poco al club Napoli di Malta, c'è grandissimo entusiasmo. Bisogna stare vicino alla gente, si è spenta la passione”. Napoli che ha sempre vissuto, invece, del grande calore da parte dei tifosi e ne ha fatto un punto di forza. Sia quando vinceva sia quando le cose andavano meno bene. Bisognerà ritrovare il feeling, compito che spetta non solo alla squadra e a Spalletti, ma anche al presidente De Laurentiis.