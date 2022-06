Osimhen per ora non va in vacanza: convocato dalla Nigeria

Victor Osimhen non può ancora tirare fuori pinne e occhiali: per lui le vacanze sono rimandate. L'attaccante del Napoli è stato infatti inserito dal nuovo commissario tecnico della Nigeria , Josè Peseiro , tra i 27 convocati per le due gare valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa . Osimhen aveva usufruito di alcuni giorni di permesso precedentemente, ma ora è di nuovo abile e arruolato.

Osimhen aveva saltato l'amichevole con l'Ecuador

Usufruendo del permesso per ragioni personali, Osimhen aveva saltato l'amichevole della Nigeria contro l'Ecuador nel quadro della tournée negli Stati Uniti, che aveva visto la squadra africana soccombere con il punteggio di 1-0. Per le partite che contano, però, Peseiro ha deciso di non rinunciare a uno dei giocatori migliori della Nazionale. La Nigeria giocherà la prima in casa contro la Sierra Leone giovedì 9 giugno, poi si trasferirà alle Mauritius per la seconda sfida di qualificazione in programma il 13 giugno. A quel punto, scatterà il rompete le righe per tutti i calciatori.

Josè Peseiro ha convocato tutti i migliori e si aspetta che la Nigeria ottenga due vittorie. Sono infatti le prime due uscite della fase a gironi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.