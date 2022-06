Koulibaly difende Napoli sui social: "Città antirazzista"

NAPOLI - "Ancora non so dove giocherò l'anno prossimo". È stato con queste parole che nei giorni scorsi lo stesso Kalidou Koulibaly ha ammesso dal Senegal l'incertezza sul suo futuro, che dopo 8 anni all'ombra del Vesuvio potrebbe essere anche lontano da Napoli. Mentre il Barcellona è in pressing per regalare a Xavi il 30enne difensore azzurro con il contratto in scadenza nel 2023 e nonostante i suoi dubbi professionali, attraverso i social Koulibaly ha manifestato ancora una volta il suo amore per la città partenopea e per i tifosi napoletani.