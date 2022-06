Napoli, Caravello: "Per Senesi e Igor serviranno offerte importanti"

NAPOLI- Danilo Caravello, intermediario di mercato del difensore della Fiorentina Igor e del centrale del Feyenoord Marcos Senesi, è intervenuto ai mictofoni di CalcioNapoli24 TV. “Napoli piazza di passaggio per chi ha ambizioni? Escludendo il primo passaggio di mercato dove c’è chi vuole cambiare aria perchè reputa di aver concluso il proprio ciclo, alcuni azzurri dopo tanti anni possono pensarlo e magari potendo andare a scadenza ed avendo interessamenti da altre squadre si fanno attrarre e magari rimangono meno contenti di prima. Ce ne sono tanti che si legge vorrebbero andare via da Napoli, io ritengo che debbano ceduti quando si può raccogliere il massimo. E non certo tenerli fino a fine contratto con una offerta di rinnovo non ritenuta adeguata e che porta poi a finali peggiori". Sui calciatori in scadenza. "Dopo due anni disastrosi con il Covid e tante società hanno problemi di bilancio e pensano all’indice di liquidità, portare i giocatori a scadenza è diventata la routine. Motivo? Chi ha il calciatore è ostaggio del giocatore e chi lo acquista non ne paga il cartellino. De Laurentiis come Lotito è molto attento ai bilanci e a gestire il club come una azienda, si è imposto una linea su budget ed ingaggi e la porta avanti. Se poi non trova accordi e non ci sono offerte, un giocatore ad un anno dalla scadenza si ritiene forte e magari arriva a cercare offerte migliori. Non è poi detto che non se ne possano trovare di più giovani ma altrettanto bravi". Idea Igor per il Napoli. "Sicuramente rientra nei parametri, vedrebbe l’azzurro come un punto d’approdo importante: è tra quei calciatori che in certe piazze possono diventare importanti grazie ai loro stimoli. E costerebbe meno di altri giocatori, potrebbe fare al caso del Napoli che sta programmando nel prossimo biennio un ringiovanimento della rosa e l’abbattimento dei costi". Su Senesi. "Ha confermato di essere un giocatore importante, avere a che fare con i club olandesi non è mai stato facile: il Feyenoord farebbe delle richieste onerose quanto la Fiorentina per Igor”.