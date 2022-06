Spalletti: “Napoli merita squadra di alto livello, ma ripetersi sarà dura”

Luciano Spalletti , l'allenatore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, nei cui studi era ospite questa sera. Ha parlato di Napoli, piazza maestosa che merita dunque una squadra ambiziosa. Ma non ha nascosto, il tecnico, le difficoltà che ci saranno nella prossima stagione a ripetere lo stesso percorso fatto in questa, pur mancando nella fase finale del campionato.

Spalletti: “In alcune gare avremmo potuto fare di più e fa male”

Eccolo, dunque, il pensiero di Spalletti: “Quando alleno una squadra, questa e i suoi calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza è l'essere in una città che ha una passione infinita per questi colori e per l'ambizione del fare cose importanti. Bisogna stare al gioco e prendersi le responsabilità che chiede la piazza. Napoli merita una squadra di alto livello com'è già. Abbiamo tutti delle aspettative. Vogliamo offrire calcio. Vista la stagione scorsa con grandi partite, stando in zona Champions dall'inizio e rimanendoci fino alla fine. Ci sono state gare in cui potevamo fare di più e fanno male se ci ripensiamo. Il percorso però è e rimane importante. Adesso tutti si aspettano che venga riproposto lo stesso tipo di percorso ma non sarà facile. Ripartiremo alla pari e rientrare fra le prime quattro sarà difficilissimo". Il presidente De Laurentiis si augura probabilmente anche qualcosa di meglio.