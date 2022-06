Braida avverte il Napoli: "Koulibaly può partire, con un rinnovo così..."

Il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibay tiene banco in casa Napoli, col difensore senegalese che potrebbe presto lasciare la Campania. La società azzurra non ha intenzione di perdere a zero l'ennesima pedina di peso della squadra e la dirigenza sarebbe pronta a valutare le offerte in arrivo per il 31enne. Ma secondo Ariedo Braida , esperto uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, il futuro del difensore sembra ormai scritto.

Braida: "Koulibaly può partire"

Intervistato dal Mundo Deportivo, l'ex Barcellona Braida ha analizzato nel dettaglio la posizione di Koulibaly, il cui rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Alla base del rifiuto del giocatore senegalese di prolungare con il Napoli ci sarebbero, secondo il dirigente della neopromossa Cremonese, delle condizioni economiche non proprio vantaggiose per il classe 1991: "Koulibaly può lasciare il Napoli, gli hanno offerto un rinnovo con metà dell'ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via. È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare".

Koulibaly, rinnovo e stallo

Come detto, però, la situazione è in stallo. Il Napoli non intende perdere a zero il giocatore e il difensore, al momento, giura amore al club e ai propri tifosi con la speranza che presto possa essere trovata una soluzione. In questo quadro, fatto di tanti interrogativi, restano alla finestra diversi club che sarebbe intenzionati ad ingaggiare l'esperto centrale. Tra queste c'è la Juve, ma da mesi continua il tira e molla anche col Barcellona che starebbe valutando la figura di Koulibaly insieme a quella di Koundè. Per Braida, intervistato dal Mundo, i due possono essere dei giocatori interessanti per il Barça che però, bilanci alla mano, ha bisogno di far cassa per poter procedere sul mercato.