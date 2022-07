Napoli, Giuffredi: "Politano non sente la fiducia di mister Spalletti"

NAPOLI - L'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco cosa ha detto: "Io a Dimaro? Vedremo nei prossimi giorni. Si naviga guardando ora dopo ora in questo momento. Le parole di Giuntoli e Spalletti su Politano? Mi sembra giusto chiarire la posizione di Politano perché mi dispiace per Spalletti ma non è assolutamente come dice lui. Lui parla come se Politano avesse chiesto di essere titolare, ma non è vero. Non avrei mai permesso questa cosa ad un mio giocatore perché il calcio è uno sport di competizione soprattutto quando si è in squadre di livello importante. Ho sempre detto ai miei giocatori che chi dimostra e merita, quello prenderà la maglia, mi dispiace che Spalletti abbia detto queste cose ma non è nè un discorso che ho fatto io nè un discorso che ha fatto Politano. Politano dopo Napoli-Fiorentina viene sostituito a fine primo tempo e non gioca dall’inizio nelle sei partite successive fino alla partita con lo Spezia. A fine campionato siamo andati a parlare con Spalletti per chiarimenti e lui ci ha risposto che erano decisioni tecniche che anche non condividendole le abbiamo rispettate. Gli abbiamo detto che non sentivamo fiducia da parte dell’allenatore e potevamo trovare delle alternative, l’allenatore non ha fatto niente per trattenerlo e ha detto che avrebbe parlato col presidente. Una volta che abbiamo constatato il comportamento di Spalletti nei confronti di Politano, abbiamo deciso che se uscissero altre situazioni le percorreremmo. Sono state scelte tecniche, ma non le puoi portare avanti per sei partite, altrimenti significa che hai accantonato il giocatore. Pensiamo che Politano non avrebbe meritato quel tipo di scelte, anche perché il suo rendimento è stato in linea con gli altri esterni. Non ci aspettavamo che ci dicesse che si sarebbe incatenato per Politano come ha detto per Koulibaly, ma ci aspettavamo risposte diverse".