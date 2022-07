Diretta Napoli-Anaune ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

DIMARO (TRENTO) - Il Napoli è pronto per la sua prima uscita stagionale a Dimaro, dove la squadra di Spalletti è in ritiro. C'è grande attesa nei tifosi per assistere alle giocate di Kvaratskhelia, mentre l'altro nuovo acquisto Olivera continua a svolgere lavoro individuale. Gli azzurri sfideranno l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentino: il test amichevole darà le prime indicazioni di salute della squadra a Spalletti. Il Napoli, dopo l'esordio di oggi, tornerà in campo domenica contro il Perugia e poi, di nuovo, per le quattro sfide internazionali di Castel di Sangro contro Adana (27 luglio), Maiorca (31 luglio), Girona (3 agosto) ed Espanyol (6 agosto).