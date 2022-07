Napoli, Olivera lavora ancora a parte: colloquio Giuntoli-Spalletti

Sesto giorno di lavoro per il Napoli a Dimaro in quella che è una giornata importante, in quanto quella della prima uscita stagionale, seppur contro la selezione dilettantistica locale dell’Anaune, alle ore 18.30.

Napoli al lavoro, Giuntoli pensa al mercato Mentre tra i tifosi azzurri saliti in Val di Non per assistere ai primi passi del nuovo Napoli sono ancora ore di delusione e smarrimento per la cessione di Kalidou Koulibaly, già partito alla volta di Londra per firmare il ricco contratto che lo legherà al Chelsea, il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per consegnare il prima possibile a Spalletti un sostituto all’altezza del senegalese in modo da permettere al tecnico di iniziare a collaudare i meccanismi difensivi a ormai 30 giorni dall’inizio del ritiro.