Napoli, pienone a Dimaro per l'allenamento: ovazione per Osimhen

Gran pubblico per il secondo e ultimo fine settimana di ritiro per il Napoli a Dimaro. La giornata prefestiva di sabato e il gran caldo hanno infatti convinto i tifosi accorsi in Val di Sole a gremire le tribune del campo di Carciato.

La sessione di allenamento mattutina di sabato, ottavo giorno di lavoro per la squadra di Spalletti , è stata così seguita da un gran numero di tifosi, con la tribuna coperta gremita già ben prima della chiusura delle porte, avvenuta alle 10. Poco dopo si è riempita anche la tribuna scoperta e ai tifosi non è rimasto che aspettare l’uscita dei giocatori, che sono però stati sottoposti a una lunga fase di lavoro in palestra .

Napoli, Olivera è recuperato

Una volta arrivati sul campo, come si legge nel report pubblicato sul sito ufficiale del Napoli, i giocatori hanno svolto esercitazioni tattiche a metà campo e poi una tecnico-tattica con conclusioni in porta. Da segnalare come Mathias Olivera abbia svolto in gruppo l’intera seduta: l’esterno uruguaiano ha ormai smaltito l’infortunio subito a giugno durante l’amichevole della propria nazionale contro Panama, ora spetterà a Spalletti valutare la possibilità di far esordire l’ex Getafe nel secondo test della stagione, domenica sempre a Dimaro contro il Perugia.

Bagno di folla per Lobotka e Osimhen

La seduta di allenamento si è protratta fin quasi a mezzogiorno, quando i primi giocatori hanno cominciato a far rientro nello spogliatoio, mentre l’altra metà del gruppo azzurro ha ultimato il lavoro sui cross e sui tagli offensivi. Immancabile la sessione di autografi, rigorosamente con mascherina FFP2 come da indicazioni del club, con Victor Osimhen e Stanislav Lobotka tra i più osannati. L’attaccante nigeriano, applauditissimo all’uscita dal campo, non è passato inosservato, facendosi notare per la presenza di una cassa da stereo sotto al braccio per ascoltare la musica in palestra.