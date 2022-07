Napoli, Osimhen arrivato a Dimaro: ovazione dei tifosi e abbraccio con Spalletti

Arrivi, reali e mancati, partenze e ritorni. Porte girevoli a Dimaro, dove nel ritiro del Napoli la notizia del giorno nel day 5 del ritiro azzurro ha preso forma già nella prima mattinata di mercoledì quando in Val di Non è arrivato Victor Osimhen .

Il centravanti nigeriano, che ha goduto di qualche giorno di vacanza in più per gli impegni di giugno con la propria nazionale, è atterrato in Trentino alle 7 con un aereo proveniente da Verona e partito da Napoli. Quindi il trasferimento in auto con lo staff azzurro, che ha preceduto la festosa accoglienza dei tifosi una volta che il centravanti azzurro ha messo piede in campo, dopo le 10.30.

Osimhen-Spalletti: abbraccio e chiacchierata a Dimaro

Sulle tribune del campo di Carciato ha preso forma una vera e propria ovazione spontanea al grido di “Victor, Victor". Il giocatore hs caldamente ricambiato i tifosi attraverso ampi saluti per poi salutare i vecchi e nuovi compagni e abbracciare calorosamente Luciano Spalletti: i due si sono intrattenuti a chiacchierare per qualche minuto, poi il tecnico ha dato una pacca sulla spalla al proprio giocatore che ha iniziato la sessione di allenamento.

Napoli, Osimhen simbolo del nuovo ciclo

Con l’ormai imminente cessione di Koulibaly, dopo l’addio di Insigne e in attesa di novità sul futuro di Mertens, l’arrivo in ritiro di Osimhen e la sua permanenza al Napoli rappresenta una certezza alla quale i tifosi e lo stesso Spalletti si aggrappano in vista della prossima stagione, ormai alle porte. "Victor è forte di testa, dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni ideali per rendere al meglio - ha dichiarato Spalletti nel corso della chiacchierata con i tifosi poche ore prima dell'arrivo in ritiro del nigeriano - Lui deve stare solo tranquillo, perché ha un potenziale enorme e avere fiducia nei compagni”.

Napoli, quinto giorno di lavoro: Olivera parzialmente in gruppo

"Mattinata di lavoro sul campo Carciato per il Napoli - recita il report del club azzurro -. Dopo una prima fase di attivazione tra palestra e campo la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha lavorato sulla potenza aerobica e uno sulla forza. A chiusura di sessione torneo di calcio tennis. Arrivato a Dimaro anche Osimhen che ha iniziato a svolgere in mattinata i primi test medici e fisici e del lavoro tecnico individuale in campo. Olivera ha svolto parte del lavoro in squadra e lavoro personalizzato in palestra. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio".