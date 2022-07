De Laurentiis, il like di Mertens è l'ultima chiamata per Napoli

È proprio vero: le vie dei social sono infinite, come quelle del mercato al tempo dei social. E sa come percorrerle Dries Mertens, 35 anni, 148 gol nelle 9 stagioni napoletane, miglior marcatore nella storia del club partenopeo, senza contratto dal 1° luglio scorso. Per riaprire il discorso con ADL, al bomber belga è bastato un like in calce all'hashtag #meritiamounlitetofine lanciato dalla pagina Facebook Uronechannel (@uronechannelofficial) a corredo di una bella immagine del giocatore che lancia baci ai tifosi. I follower di Uronechannel sono 139.068. Il messaggio particolarmente apprezzato dagli utenti è diretto: "Per me, per tutti i tifosi mai finirà. Sei la storia del Napoli, sei la storia di questa città. Spero ancora in un lieto fine".