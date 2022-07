Napoli, Galeone pazzo di lui: “Kvaratskhelia è la fine del mondo”

Kvaratskhelia continua ad abbagliare. Questa volta a restare a bocca aperta è l'allenatore Giovanni Galeone , che esalta il georgiano approdato in questa sessione di calciomercato a Napoli . Lo fa intervistato durante il programma Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, l'emittente radiofonica ufficiale degli azzurri.

Galeone: “Koulibaly? L'avevo sognato in coppia con De Ligt alla Juve”

Galeone non parla solo di Napoli, o comunque affronta anche discorsi che sono collegati al Napoli che fu. Come quello relativo a Koulibaly, già al Chelsea: “Bremer? Io per la Juve avevo sognato una coppia Koulibaly-De Ligt, ma era troppo complicato”.