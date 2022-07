Napoli, squadra arrivata nel ritiro di Castel di Sangro

Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro , dove resterà fino al 6 agosto per la seconda parte della preparazione pre-campionato. Gli azzurri hanno postato sui social alcune immagini dei calciatori appena scesi dall'autobus, con la frase: “Ciao Abruzzo”. Qui, la squadra di Luciano Spalletti sosterrà anche quattro amichevoli internazionali.

Napoli: mini invasione dei tifosi all'arrivo del pullman

All'arrivo del pullman del Napoli a Castel di Sangro c'è stata una mini invasione da parte dei tifosi azzurri a caccia di un autografo E' intervenuta la polizia per allontanarli. La squadra successivamente è entrata in albergo, all'Aqua Montis Resort & Spa, accompagnata dai cori del pubblico: “Vincete per noi” e “Vi sosteniamo al di là di tutto”.