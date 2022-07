Il Napoli saluta Mertens: tifosi infuriati, è bufera sul web

Adesso è tutto vero: il Napoli e Dries Mertens si sono detti addio. Ad annunciare la notizia è stato il presidente De Laurentiis in persona ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Mertens si è proposto per un altro anno perché sa che a 35 anni prima o poi dovrà ritirarsi. Ma anche lui ne ha fatto solo una questione di vil denaro, quindi ho dovuto dire di no. Pagare una cifra sproporzionata a Mertens ci avrebbe fatto mancare il budget per prendere giocatori più giovani nelle prossime sessioni. L'ultima offerta che gli ho fatto era da 4 milioni lordi per la prossima stagione, l'ha rifiutata e a quel punto non ho potuto che ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per noi, augurandogli il meglio e dicendogli che non potevamo fare di più".

Una notizia che non è piaciuta ovviamente ai tifosi del Napoli , che hanno già visto andare via nelle ultime settimane due giocatori simbolo come il capitano Lorenzo Insigne e Koulibaly . Adesso, il popolo partenopeo deve dire addio anche al marcatore più prolifico della storia del club azzurro. La società ha salutato Mertens sui social, attraverso gli account di Facebook, Twitter e Instagram. Un semplice “Grazie Dries” che ha scatenato le reazioni dei tifosi. In tanti hanno attaccato il presidente De Laurentiis , finito nel mirino. Tanti i messaggi di sostegno per il calciatore belga, ribattezzato Ciro dalla tifoseria.

Napoli, i messaggi per Mertens e De Laurentiis

Qualche tifoso si concentra esclusivamente su Mertens "È stato un grande, buona fortuna per il proseguo della carriera. Spero di rivederlo di nuovo a Napoli", oppure "Comprerò la Maglia 14 di sicuro!!!!". La maggior parte dei napoletani però non perdona De Laurentiis: "Questa scelta di ADL umilia Napoli e tutti i napoletani, altro che cuore grande", e ancora "Società vergognosa, avete praticamente cacciato uno dei migliori giocatori della nostra storia". I partenopei non hanno gradito l'addio social "Salutare con delle foto e un video un giocatore che ha fatto la storia di questo Napoli….che vergogna questa società!", "Smettetela di dedicare post a Mertens... È da ipocriti! Se solo aveste avuto un briciolo di riconoscenza avreste fatto di tutto per tenerlo!", "Che faccia tosta che avete", "Non siete degni di mettere le sue foto". Viene infatti proposto un addio come si deve per il belga "Nei nostri cuori, non ti hanno fatto fare nemmeno un giro di campo, scusaci", "Chi di dovere organizzi qualcosa allo stadio per salutarlo come si deve o da qualsiasi altra parte. Se ne va come uno sconosciuto". Sono in netta minoranza, ma c'è chi invece punta il dito contro Mertens "Per quelli che dicono che la società non lo vuole.... Mertens ama Napoli e i napoletani ma preferisce avere più di 2.4 milioni per continuare ad amarci e continuare ad amare la cittá".