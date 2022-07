Napoli al lavoro sui tiri in porta, Politano si allena in gruppo

Settimo giorno di lavoro per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Nel giorno della presentazione di Mathias Olivera e alla vigilia di quella di Kim Min-Jae, la squadra di Spalletti ha svolto una seduta mattutina a due giorni dalla seconda amichevole delle quattro programmate in Abruzzo, in programma domenica 31 luglio alle 20.30 contro l'Olympique Marsiglia di Igor Tudor.

Napoli, Osimhen in gran spolvero nella partitella Come riporta il sito ufficiale del club, dopo una prima fase di attivazione in palestra il gruppo si è spostato in campo per svolgere una partita a tema su campo ridotto. Curiosamente una delle due squadre era composta da 12 giocatori: da segnalare un Victor Osimhen in gran spolvero, autore di gol e diverse giocate di qualità.