Napoli senza Osimhen in campo con il Castel di Sangro: il programma

Ultima settimana di lavoro a Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti . Oggi la squadra azzurra, reduce dall'amichevole di domenica contro il Maiorca, finita in parità, sosterrà nel pomeriggio un allenamento congiunto con il Castel di Sangro . Non ci sarà Victor Osimhen.

Il Napoli si allena con il Castel di Sangro: Osimhen non ci sarà

"Gli azzurri sosterranno un allenamento congiunto col Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini alle 17.00, anzichè le 17.30 come precedentemente in programma - riporta la nota della società partenopea -. La seduta è aperta al pubblico". I tifosi non potranno però salutare il bomber Victor Osimhen: secondo Radio Kiss Kiss Napoli l'attaccante nigeriano non parteciperà alla seduta per impegni legati al marketing della società.