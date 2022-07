Napoli, Osimhen dimentica lo screzio con Spalletti: "Più motivato che mai"

Torna il sereno in casa Napoli, ammesso che fosse mai svanito. Poche ore dopo la cacciata dal campo di Victor Osimhen decisa da Luciano Spalletti per le proteste troppo veementi durante la partitella che aveva chiuso il secondo giorno di allenamento a Castel di Sangro, lo stesso centravanti nigeriano ha archiviato il capitolo attraverso i propri canali social.

Due i “segnali” mandati da Osimhen attraverso la propria pagina Instagram. L’ex attaccante del Lille ha ripostato nelle proprie Stories quella pubblicata già domenica sera da Zambo Anguissa , il giocatore con il quale Victor si era scontrato per un fallo ritenuto troppo duro dal nigeriano su Leo Ostigard: “Siamo una squadra unita ancora di più, siamo una famiglia. Non ci sono problemi in una famiglia” aveva scritto il centrocampista camerunese, con tanto di tag allo stesso Osimhen, che ha ripreso la Story in segno di "pace".

"Sono più motivato che mai"

Poco dopo il numero 9 del Napoli ha anche proposto un post nuovo di zecca, nel quale oltre a una bella foto di sé sorridente al termine dell’allenamento mattutino del lunedì Osimhen ha aggiunto il messaggio “New Week, Same Hustle, Motivated More Than Ever. GOD is The Greatest”. “Nuova settimana, stessa determinazione. Più motivato che mai”. Insomma, lo screzio con l’allenatore è definitivamente archiviato e la preparazione può continuare, come confermato da una Story successiva, “Day 3”, nella quale Osimhen ha pubblicato un video della sessione mattutina a Castel di Sangro.

Napoli, le quattro amichevoli di Castel di Sangro

La “famiglia” Napoli, in attesa di altri rinforzi dal mercato, va quindi avanti compatta verso le prossime quattro amichevoli programmate nei prossimi giorni al "Patini" di Castel di Sangro, propedeutiche all’esordio in campionato alle 18.30 di Ferragosto in casa del Verona. La squadra di Spalletti affronterà il 27 luglio l'Adana Demirspor, il 31 luglio il Maiorca, il 3 agosto il Girona e il 6 l'Espanyol, ultimo atto del ritiro in Abruzzo.