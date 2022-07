Osimhen, pace fatta con Spalletti: stretta di mano e applausi

Luciano Spalletti e Victor Osimhen fanno pace: dopo lo spiacevole episodio accaduto in allenamento domenica, quando l'attaccante nigeriano è finito sotto la doccia 10 minuti in anticipo dopo un battibecco con il suo allenatore, i due si sono riappacificati davanti ai tifosi nella seduta del Napoli di lunedì mattina, aperta al pubblico.

Al termine dell'allenamento allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro , il bomber azzurro si è seduto per recuperare dallo sforzo vicino al palo di una porta ed è stato raggiunto da Anguissa e Spalletti , gli altri due protagonisti dello screzio di domenica: il tecnico toscano gli ha offerto la mano per rialzarsi , e lo ha poi incoraggiato a firmare gli autografi ai tifosi presenti. Clima disteso e tanti sorrisi, dagli spalti si è sollevato un applauso di sollievo.

Napoli, il report dell'allenamento mattutino

"Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli - recita la nota del club campano -. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in campo ha svolto esercitazione tecnica e esercitazione tattica finalizzata alla conclusione. A chiusura di sessione lavoro aerobico. Ounas e Petagna hanno svolto personalizzato in campo. Fabian ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Zanoli ha svolto personalizzato in palestra. Contini ha svolto l’intera seduta in gruppo. Oggi pomeriggio la squadra riposerà".