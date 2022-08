Kim dal barbiere dei calciatori del Napoli: nuovo look per lui

Kim Min-jae sempre più addentro alle dinamiche sociali di Napoli e della piazza azzurra. Dopo la ballata del Gangnam Style come "battesimo" nel nuovo spogliatoio, il sorriso costante e la buona prova nell'amichevole contro il Maiorca , il difensore sudcoreano si è recato dal barbiere di riferimento dei suoi nuovi compagni di squadra, Carmine Aliperta , per un bel taglio di capelli.

Kim dal barbiere dei calciatori del Napoli: il suo nuovo look

Una spuntatina, a dire il vero. Un "nuovo look" sobrio, dalle immagini (e story) pubblicate su Instagram dallo stesso Aliperta. Per Kim, ora, altre due amichevoli probanti contro Girona ed Espanyol (rispettivamente il 3 e l'8 agosto), prima della vera e propria prova della verità con l'esordio in Serie A in cui il suo Napoli sarà di scena a Verona contro l'Hellas lunedì 15 agosto con fischio d'inizio alle 18,30 allo stadio Marcantonio Bentegodi.