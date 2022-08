Napoli, test cardio polmonari nella penultima mattinata di ritiro a Castel di Sangro

Mattinata senza allenamento per il Napoli nel penultimo giorno del ritiro di Castel di Sangro , che si concluderà sabato sera dopo l’amichevole contro l’Espanyol.

Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, infatti, nella mattinata di venerdì i giocatori di Luciano Spalletti sono stati sottoposti a una serie di test cardio polmonari presso la palestra dello stadio Patini, teatro delle prime tre amichevoli del ritiro abruzzese, contro Adana Demirspor, Maiorca e Girona.

Napoli, da verificare le condizioni di Politano

Nel pomeriggio di venerdì è in programma una seduta di allenamento a porte aperte, l’ultima sessione pomeridiana del lungo ritiro estivo del Napoli, la cui preparazione è iniziata l’ormai lontano 9 luglio a Dimaro. Lunedì, dopo due giorni di riposo, la squadra inizierà a preparare la prima di campionato in programma alle 18.30 di Ferragosto al Bentegodi contro il Verona. Da verificare le condizioni di Matteo Politano, a rischio per la prima di Serie A dopo il risentimento al polpaccio accusato contro il Girona.