Politano e il nuovo Napoli: "Osimhen riferimento. Kim? È un ottimo ballerino"

Dopo le prime due stagioni intere al Napoli chiuse con oltre 30 presenze, seppur senza una maglia da titolare fisso in particolare nella seconda, Matteo Politano sembra destinato a restare in azzurro.

Politano elegge i nuovi leaders

Intervistato da Sky Sport, Politano ha parlato proprio dei tanti cambiamenti che la rosa del Napoli ha vissuto in estate e dei nuovi candidati al ruolo di leader dello spogliatoio: "Quest'anno sono andati via dei grandi leader, ma qualcun altro può prendere il loro posto. Penso a Osimhen: per noi è un punto di riferimento, deve diventare il nostro leader sia in campo che fuori, deve stare sereno e pensare a far bene in campo. Poi c'è Di Lorenzo, che è un capitano silenzioso e speciale, perfetto per quella responsabilità”.

"Il Napoli sarà competitivo"

Le tante partenze secondo Politano non inficeranno le ambizioni del Napoli: "Sarà un anno simile all’ultimo anche se con giocatori diversi. C’è da lavorare sui nuovi arrivati, perché chi è qui da più tempo è già pronto. Noi fuori dalla lotta Champions? Vedremo se come dicono il Napoli è da quinto o sesto posto, il nostro obiettivo è almeno riconfermarci in Champions. Sarà un Napoli competitivo". Tra i nuovi c'è anche Kim, che per il momento ha già mostrato qualità inattese...: "Quando è arrivato si è dimostrato un grandissimo ballerino. Fuori è spettacolare, speriamo lo sia anche dentro il campo”.