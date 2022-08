Diretta Napoli-Espanyol ore 19: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

CASTEL DI SANGRO - Il ritiro del Napoli si conclude con l'ultima amichevole contro l’Espanyol allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Si tratta della quarto e ultimo test internazionale, con gli azzurri che affrontano un'altra squadra spagnola dopo la vittoria per 3-1 contro il Girona. Mancano meno di dieci giorni dall’esordio in campionato, in programma al Bentegodi contro l’Hellas Verona: per Spalletti è l'ultima occasione per testare la condizione fisica della squadra e per ricevere risposte tattiche in attesa del mercato. Tra le due squadre non ci sono precedenti in gare ufficiali.