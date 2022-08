Napoli, un rush che vale il sogno azzurro

L’hanno voluto loro questo calcio disordinato che fa partire il campionato mentre il mercato è ancora aperto e ora che stanno per sistemare il pallone al centro del campo, i pensieri si aggrovigliano intorno a buchi più o meno enormi. Ognuno ha il proprio problema e il Napoli ne ha forse qualcuno in più, nonostante Sirigu si sia aggregato ad una squadra che non sa ancora chi sia il proprio portiere. E però questo è persino un dettaglio ornamentale, è da un po’ che si vaga nell’inquietudine che Luciano Spalletti prova a domare, restando impassibile dinnanzi a domande ancora inevase: Fabian è arruolabile o verrà distratto dall’attesa di scoprire da vicino il fascino della Torre Eiffel? Raspadori è un Godot 3.0 o quel balsamo che, proiettando il suo talento sull’immaginario collettivo, potrà mitigare il dolore per la separazione da Insigne e Mertens, tutti assieme con la loro genialità?

Nel caos organizzato di questo mondo che cambia a vista d’occhio - chissà se in meglio - il Napoli s’è dato una missione e però deve ancora completarla: voleva rivoluzionarsi, ne sentiva da un po’ la necessità e forse anche l’esigenza, ha sprecato quattro anni dal giorno in cui, con Ancelotti, poteva avviare il processo di rifondazione largamente prevedibile e già tracciato per piccole o grandi linee, però c’è arrivato. Ma è l’ultimo allungo che varrà il giudizio su questo mutamento generazionale, dai tratti inizialmente invitanti e dagli scenari comunque ancora scomposti: tra i misteri non decodificabili, non subito, che inevitabilmente s’addensano intorno a questa trasformazione radicale, prossima numericamente a quella del 2013 con Benitez, restano le mosse che saranno indispensabili per consegnare a Spalletti la rotta delle ambizioni, dunque la natura stessa del club.