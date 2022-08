“Cia’ Cirù”: cartelloni giganti a Napoli. Il ringraziamento speciale di Mertens

In giro per la città di Napoli cartelloni con scritto: “Cia' Ciriù' – Napoli ti ama”, Dries Mertens, il nuovo giocatore del Galatasaray, non può naturalmente restare indifferente e usa i social, non solo per rilanciare questa iniziativa, ma anche per replicare. A modo suo, ossia di chi ha ancora – e ci mancherebbe – Napoli e i napoletani nel cuore.