Napoli-Monza, prosegue la vendita dei biglietti

Dopo il sontuoso debutto in campionato sul campo del Verona, travolto per 5-2, per il Napoli è già tempo di pensare all’esordio stagionale al Maradona, in programma domenica 21 agosto alle 18.30 contro il Monza per la seconda giornata.

Napoli, domenica 21 l'esordio al Maradona contro il Monza I giocatori di Luciano Spalletti riprenderanno la preparazione mercoledì in vista del match contro la formazione di Giovanni Stroppa e del fresco ex Andrea Petagna uscita sconfitta nella prima, storica partita in A della propria storia in casa contro il Torino, ma proprio in virtù dell’ottima prestazione offerta al Bentegodi è facile immaginare che domenica pomeriggio il Maradona offrirà un ottimo colpo d’occhio.